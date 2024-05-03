Сколько Украине нужно военной помощи для победы — подсчеты The Telegraph

Украинские военные. Фото: EPA

После двух лет российско-украинской войны ситуация на фронте остается напряженной, а члены НАТО задумываются, как изменить ситуацию в пользу Украины. Один из анализов, опубликованный Министерством обороны Эстонии, дает конкретный план относительно того, что именно нужно Украине для победы.

Об этом говорится в материале The Telegraph опубликованном в четверг, 2 мая.

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Что нужно Украине для победы

Наиболее актуальной необходимостью Украины является защита от ракет и авиации. По анализу Эстонии нужно ежегодно производить 4800 зенитных ракет, которые могут ответить на угрозы. Это возможно, но потребует поддержки от США и других стран НАТО.

Кроме того, для защиты украинских городов и войск требуется еще больше противовоздушной обороны. Нападение России продолжается, поэтому требуется 7500 дополнительных ракет в год. Запад может увеличить производство, но НАТО все равно потребует внешней помощи, пока собственно производство не сможет удовлетворить потребности.

Для полной победы Украине также необходима поддержка в обучении и оснащении большого количества военных. Пока эта помощь оказывается, Украина может обеспечить свою оборону и даже выйти в наступление.

Аналитики пишут, что в целом, победа относительно доступна, но стоит дорого. Требуется значительное финансирование и поддержка, превышающая текущие планы.

Напомним, ранее заместитель Буданова объяснил, почему Украина не сможет выиграть войну на поле боя.

Также мы сообщали, что россияне жалуются на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов Часового Яра в Донецкой области. Запись с ответным разговором обнародовало ГУР.