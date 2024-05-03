Скільки Україні потрібно військової допомоги для перемоги — підрахунки The Telegraph

Українські військові. Фото: EPA

Після двох років російсько-української війни, ситуація на фронті залишається напруженою, а члени НАТО замислюються, як змінити ситуацію на користь України. Один з аналізів, опублікований Міністерством оборони Естонії, надає конкретний план щодо того, що саме потрібно Україні для перемоги.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph опублікованому в четвер, 2 травня.

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Що потрібно Україні для перемоги

Найбільш актуальною потребою України є захист від ракет і авіації. За аналізом Естонії, потрібно щорічно виробляти 4800 зенітних ракет, які можуть відповісти на загрози. Це можливо, але вимагатиме підтримки від США та інших країн НАТО.

Крім того, для захисту українських міст і військ потрібно ще більше протиповітряної оборони. Напад Росії продовжується, тому потрібно 7500 додаткових ракет на рік. Захід може збільшити виробництво, але НАТО все одно буде потребувати зовнішньої допомогу, поки власне виробництво не зможе задовольнити потреби.

Для повного перемоги Україні також потрібна підтримка у навчанні та оснащенні великої кількості військових. Поки ця підтримка надається, Україна може забезпечити свою оборону та навіть вийти в наступ.

Аналітики пишуть, що у цілому, перемога відносно доступна, але коштує дорого. Потрібно значне фінансування та підтримка, яка перевищує поточні плани.

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