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Сколько украинцев пострадало из-за вторжения РФ: данные ООН

12 сентября 2023 07:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько украинцев пострадало из-за вторжения РФ: данные ООН
Последствия обстрелов Украины. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 9,6 тысячи мирного населения. Еще 17,5 тысячи — ранены.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

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Данные ООН включают гибель и ранения среди гражданского населения Украины из-за вторжения России с 24 февраля 2022 года по 10 сентября 2023 года.

Следовательно, данные следующие:

  • 9 614 были убиты,
  • 17 535 были ранены.

Как известно, только за десять дней, в период с 1 по 10 сентября, от России пострадали 292 украинца. Из них 55 человек убиты, еще 237 ранены.

статистика ООН
Статистика пострадавших от войны украинцев. Фото: ООН

Также УВКПЛ подсчитало, что больше людей погибли или были ранены в марте-июле 2022 года.

статистика ООН
Статистика пострадавших от войны украинцев. Фото: ООН

Напомним, недавно в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил заявление ООН об "отсутствии достаточных доказательств геноцида, совершаемого войсками РФ в Украине". По его словам, организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".

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