Сколько украинцев пострадало из-за вторжения РФ: данные ООН
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 9,6 тысячи мирного населения. Еще 17,5 тысячи — ранены.
Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.
Пострадавшие мирные жители от агрессии РФ
Данные ООН включают гибель и ранения среди гражданского населения Украины из-за вторжения России с 24 февраля 2022 года по 10 сентября 2023 года.
Следовательно, данные следующие:
- 9 614 были убиты,
- 17 535 были ранены.
Как известно, только за десять дней, в период с 1 по 10 сентября, от России пострадали 292 украинца. Из них 55 человек убиты, еще 237 ранены.
Также УВКПЛ подсчитало, что больше людей погибли или были ранены в марте-июле 2022 года.
Напомним, недавно в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.
В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил заявление ООН об "отсутствии достаточных доказательств геноцида, совершаемого войсками РФ в Украине". По его словам, организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".