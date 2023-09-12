Сколько украинцев пострадало из-за вторжения РФ: данные ООН

Последствия обстрелов Украины. Фото: ГСЧС

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 9,6 тысячи мирного населения. Еще 17,5 тысячи — ранены.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

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Данные ООН включают гибель и ранения среди гражданского населения Украины из-за вторжения России с 24 февраля 2022 года по 10 сентября 2023 года.

Следовательно, данные следующие:

9 614 были убиты,

17 535 были ранены.

Как известно, только за десять дней, в период с 1 по 10 сентября, от России пострадали 292 украинца. Из них 55 человек убиты, еще 237 ранены.

Статистика пострадавших от войны украинцев. Фото: ООН

Также УВКПЛ подсчитало, что больше людей погибли или были ранены в марте-июле 2022 года.

Статистика пострадавших от войны украинцев. Фото: ООН

Напомним, недавно в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк осудил заявление ООН об "отсутствии достаточных доказательств геноцида, совершаемого войсками РФ в Украине". По его словам, организация демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".