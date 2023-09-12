Скільки українців постраждало через вторгнення РФ: дані ООН

Наслідки обстрілу України. Фото: ДСНС

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинуло 9,6 тисячі мирного населення. Ще 17,5 тисячі — поранені.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

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Дані ООН включають загибель та поранення серед цивільного населення України через вторгнення Росії з 24 лютого 2022 року до 10 вересня 2023 року.

Відтак, дані такі:

9614 були вбиті,

17535 були поранені

Як відомо, лише за десть днів, у період з 1 по 10 вересня, від Росії постраждали 292 українця. З них 55 людей вбито, ще 237 — поранені.

Статистика постраждалих від війни українців. Фото: ООН

Також УВКПЛ підрахувало, що найбільше людей загинули чи були поранені у березні-липні 2022 року.

Статистика постраждалих від війни українців. Фото: ООН

Нагадаємо, нещодавно у міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року.

Своєю чергою радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк засудив заяву ООН про "відсутність достатніх доказів геноциду, який вчиняють війська РФ в Україні". За його словами, організація демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".