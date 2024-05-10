Сколько украинцев погибли в результате российских атак в апреле — ООН назвала страшную цифру

Спасатель ликвидирует последствия атаки России. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украине в апреле этого года в результате полномасштабной войны России погибли по меньшей мере 129 гражданских. Еще более 570 были ранены из-за российских атак.

Об этом сообщается в отчете миссии ООН в пятницу, 10 мая.

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Атаки России на Украину в апреле

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала высокий уровень жертв среди гражданского населения из-за интенсивных боевых действий вблизи столкновения в течение прошлого месяца.

Кроме того, российские войска совершали массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что поставило под угрозу энергетическую и транспортную системы.

Так, в результате российской агрессии в апреле погибли по меньшей мере 129 украинцев и еще 574 получили ранения. Миссия ООН задокументировала 34 нападения на объекты энергетической инфраструктуры на подконтрольных территориях Украины и 13 случаев атак на оккупированных территориях.

Большинство жертв среди гражданского населения, а именно 89% и повреждений образовательных и медицинских учреждений — 86% — приходится на территорию, которая контролируется Украиной.

Напомним, уполномоченные наблюдатели за санкциями ООН подтвердили, что Россия атаковала Харьков 2 января северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.

В Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что около половины ракет северокорейского производства, которыми Россия ударила по Украине , сбились с траектории и взорвались в воздухе. В общей сложности были изучены обломки 21 из около 50 ракет КНДР.