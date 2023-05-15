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Сколько войск Россия держит в Запорожской и Херсонской областях: комментарий ГУР

15 мая 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сколько войск Россия держит в Запорожской и Херсонской областях: комментарий ГУР
Российские оккупанты на территории Украины. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский оккупационный контингент на территории Запорожской и Херсонской областей составляет около 152 тысяч военнослужащих. Наступать россияне не планируют, но хотят противодействовать контрнаступлению ВСУ.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил в комментарии "РБК-Украина".

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По словам Андрея Черняка, российский военный контингент в Запорожской и Херсонской областях составляет около 152 тысяч военнослужащих.

"Мы не фиксируем сейчас ни одного отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях", — пояснил представитель ГУР.

Грабят, но не убегают

Черняк подчеркнул, что определенное движение войск на территории этих двух областей происходит, но это не является бегством.

Представитель Главного управления разведки привел пример Энергодара. "Они (оккупанты. — Ред.) оттуда не уходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они ясно осознают, что там будут боевые действия", — пояснил Андрей Черняк.

При этом, добавил украинский разведчик, россияне не готовятся к наступлению, для этого у них уже нет сил, но они пытаются выстроить оборонные позиции для того, чтобы эффективно противодействовать контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Напомним, россияне пытаются мобилизовать в свою армию жителей Херсонской области, получивших российские паспорта.

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