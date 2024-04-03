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Сколько истребителей осталось у россиян — ответ ГУР

3 апреля 2024 18:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сколько истребителей осталось у россиян - ответ ГУР
Истребитель Су-34. Иллюстративное фото: из открытых источников
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

У россиян есть еще десятки многофункциональных истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло количество истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, находящихся в российских вооруженных силах.

Об этом говорится в ответе ГУР по запросу АрмияInform.

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По состоянию на март 2024 г. в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится:

  • Приблизительно 100 многофункциональных истребителей Су-35.
  • Более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34.
  • Семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

Отмечено, что три самолета А-50У подвергаются ремонту и модернизации: два из них находятся на заводе "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева", а один — на аэродроме в Ульяновске на авиастроительном заводе "Авиастар".

Напомним, что Россия подготовила самолеты Ту-95 для атаки по Украине.

Также мы писали о том, что украинская разведка получила подтверждение от британских коллег о неудачных попытках России "спрятать" свои самолеты от ударов украинских сил обороны. Несмотря на попытки российских военных применять методы приманки и обмана, разведка сумела обнаружить их аэродромы.

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истребитель
ГУР
Россия

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