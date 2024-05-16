Украина нарастила производство военной техники и вооружения, но нуждается в поддержке Запада

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: glavnoe.in.ua

За прошлый год Украина втрое нарастила производство военной техники и вооружения. Но при поддержке Запада производственные мощности украинского ВПК могли бы стать еще больше.

Об этом заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью "Чешскому радио".

Читайте также:

Как работает чешская инициатива

По словам главы украинского оборонного ведомства, Украина может производить больше оружия, чем Европа. Но для этого нужна финансовая помощь Запада. Также министр рассказал, как работает чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины.

"Ежедневно поступает помощь, реализуется много сделок. Поэтому я не хочу вдаваться в подробности, которые позволили бы врагу подсчитать. Но если сосчитать все вещи, которые мы получаем за последние два года, то это очень значительная цифра", — заявил Умеров.

Также он призвал страны-партнеры вкладывать деньги в украинский ВПК.

"Компании с большим интересом направляются в Украину, у нас большая инженерная база, которую мы можем расширять еще дальше. Хочу подчеркнуть: способность Украины сейчас значительно выше, чем способность Старого мира производить оружие и боеприпасы", — подчеркнул глава МОУ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине срочно нужны семь батарей ПВО Patriot, из них две — для Харькова.

Ранее в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине.