Україна наростила виробництво військової техніки та озброєння, але потребує підримки Заходу

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: glavnoe.in.ua

За минулий рік Україна втричі наростила виробництво війської техніки та озброєння. Але за підтримки Заходу виробничі потужності українського ВПК могли б стати ще більшими.

Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю "Чеському радіо".

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Як працює чеська ініціатива

За словами глави українського оборонного відомства, Україна може виробляти більше зброї, ніж Європа. Але для цього потрібна фінансова допомога Заходу. Також міністр розповів, як працює чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України.

"Щодня надходить допомога, реалізується багато угод. Тому я не хочу вдаватися в подробиці, які дозволили б ворогу прорахувати. Але якщо порахувати всі речі, які ми отримуємо за останні два роки, то це дуже значна цифра", — заявив Умєров.

Також він закликав країни-партнери вкладати гроші в український ВПК.

"Компанії з великим інтересом прямують в Україну, у нас велика інженерна база, яку ми можемо розширювати ще далі. Хочу наголосити: спроможність України зараз значно вища, ніж спроможність Старого світу виробляти зброю та боєприпаси", — наголосив глава МОУ.

Нагадаємо, міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні терміново потрібні сім батарей ППО Patriot, з них дві — для Харкова.

Раніше у Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні.