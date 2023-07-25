Сколько ВСУ уничтожили российских солдат в сутки: обновленные данные Генштаба

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки, 25 июля, ВСУ ликвидировали около 600 российских оккупантов. Также армия РФ продолжает терять танки, боевые машины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери россиян за 24 июля

За 24 июля украинские военные уничтожили около 600 захватчиков.

Также россияне потеряли 12 танков, 13 бронемашин, 30 артиллерийских систем, два средства ПВО, 14 беспилотников, 12 единиц автомобильной техники и пять единиц спецтехники.

Потери российской армии за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 243 220 (+600) человек ликвидировано;

танков — 4 174 (+12) ед;

боевых бронированных машин — 8 131 (+13) ед;

артиллерийских систем — 4 705 (+30) ед;

РСЗО — 698 (+1) ед;

средства ПВО — 454 (+2) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 310 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 977 (+14);

крылатые ракеты — 1 307 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 194 (+12) ед;

специальная техника — 703 (+5).

Потери армии РФ на 25 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ночью, 25 июля, враг атаковал Киев ударными БПЛА типа "Shahed". Все цели уничтожены силами ПВО.