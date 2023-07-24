Резніков розповів, чому контрнаступ відстає за графіком

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: liga.net

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, але йде за планом. Він назвав причини, чому так відбувається.

Про це Олексій Резніков сказав для CNN.

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Контрнаступ ЗСУ

Глава Міноборони України перерахував кілька причин, чому контрнаступ повільніший, ніж очікувалося.

"Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп'ютерна гра", — сказав Резніков.

За його словами, українські генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою. Він ще раз наголосив, що головна цінність — життя наших воїнів.

Видання зазначає, що ситуація на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через заміновані поля. Резніков розповів, що українським військовим довелося вручну розчищати стежки.

За його словами, у росіян серйозні зони безпеки з мінами, тому дуже важко прорватися.

"Нам потрібно використовувати наших солдатів, саперів, саперів дуже повільно, і дуже повільно, готуючи коридори для реального наступального руху", — додав Резніков.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, наразі Україна не має значних успіхів у контрнаступі проти російських окупантів. Президент Володимир Зеленський анонсує другу хвилю атак.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ почався пізніше, ніж очікувала Україна. Причиною цього став брак боєприпасів і техніки.

Додамо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен розповів про контрнаступ Збройних сил України. За його словами, коли українські військові повністю розгорнуть свої сили, то це призведе до змін на полі бою.