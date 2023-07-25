Всі ворожі цілі на підльоті до столиці знищено, — КМВА

Українські сили ППО в дії. Фото: Генштаб

Вночі, 25 липня, ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Shahed". Всі цілі знищено силами ППО.

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

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"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину — в столиці обійшлося без жертв та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, в Києві, а також в інших регіонах країни було чути вибухи, зберігалася повітряна тривога. Її причиною є загроза атаки ворогом безпілотниками.

Також ми повідомляли, що повторні вибухи пролунали вночі, 25 липня, в Київській області. Регіон довгий час був "червоний", небезпека зберігалася.

Додамо, що в Київській області біля столиці пролунали вибухи вночі, 25 липня. За офіційними даними, працювало ППО.