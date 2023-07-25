Всі ворожі цілі на підльоті до столиці знищено, — КМВА
Вночі, 25 липня, ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Shahed". Всі цілі знищено силами ППО.
Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.
Що відомо про нічну атаку на Київ
"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину — в столиці обійшлося без жертв та руйнувань", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, в Києві, а також в інших регіонах країни було чути вибухи, зберігалася повітряна тривога. Її причиною є загроза атаки ворогом безпілотниками.
Також ми повідомляли, що повторні вибухи пролунали вночі, 25 липня, в Київській області. Регіон довгий час був "червоний", небезпека зберігалася.
Додамо, що в Київській області біля столиці пролунали вибухи вночі, 25 липня. За офіційними даними, працювало ППО.