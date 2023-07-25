Скільки ЗСУ знищили російських солдатів за добу: оновлені дані Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 25 липня, ЗСУ ліквідували близько 600 російських окупантів. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За 24 липня українські військові знищили близько 600 загарбників.

Також росіяни втратили 12 танків, 13 бронемашин, 30 артилерійських систем, два засоби ППО, 14 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки та п'ять одиниць спецтехніки.

Втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано;

танків — 4 174 (+12) од;

бойових броньованих машин — 8 131 (+13) од;

артилерійських систем — 4 705 (+30) од;

РСЗВ — 698 (+1) од;

засоби ППО — 454 (+2) од;

літаків — 315 (+0) од;

гелікоптерів — 310 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 977 (+14);

крилаті ракети — 1 307 (+0);

кораблі /катери — 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 194 (+12) од;

спеціальна техніка — 703 (+5).

Втрати російської армії на 25 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 25 липня, ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Shahed". Всі цілі знищено силами ППО.