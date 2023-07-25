Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки ЗСУ знищили російських солдатів за добу: оновлені дані Генштабу arrow

Скільки ЗСУ знищили російських солдатів за добу: оновлені дані Генштабу

25 липня 2023 08:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скільки ЗСУ знищили російських солдатів за добу: оновлені дані Генштабу
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За минулу добу, 25 липня, ЗСУ ліквідували близько 600 російських окупантів. Також армія РФ продовжує втрачати танки, бойові машини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян за добу 24 липня

За 24 липня українські військові знищили близько 600 загарбників. 

Також росіяни втратили 12 танків, 13 бронемашин, 30 артилерійських систем, два засоби ППО, 14 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки та п'ять одиниць спецтехніки.

Втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення 

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 243 220 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 174 (+12) од;
  • бойових броньованих машин — 8 131 (+13) од;
  • артилерійських систем — 4 705 (+30) од;
  • РСЗВ — 698 (+1) од;
  • засоби ППО — 454 (+2) од;
  • літаків — 315 (+0) од;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 977 (+14);
  • крилаті ракети — 1 307 (+0);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 194 (+12) од;
  • спеціальна техніка — 703 (+5).
Возможно, это графический образ (текст
Втрати російської армії на 25 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 25 липня, ворог атакував Київ ударними БпЛА типу "Shahed". Всі цілі знищено силами ППО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз