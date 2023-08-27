"Сколько легло уже": оккупант в перехваченном разговоре жалуется на большие потери армии РФ

Армия РФ. Фото: росСМИ

В перехваченном разговоре российский оккупант пожаловался на большие потери армии РФ. Поэтому другие солдаты отказываются воевать и пытаются покинуть позиции.

Соответствующий перехваченный разговор был обнародован в ГУР.

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Перехваченный разговор

— Да, слушаю.

— Ничего, ты что там, что *бало набили-разбили, все, беда, беда?

– Били, убивали?

— Убивали, нах*й. Ломали?

— И что дальше?

— В очко?

— Что сделали?

— И как это в очко бросили? П*зд*рез.

— Штурмовики? Еще хуже?

— А, трупов вытаскивали? Это я знаю, 200-х.

— Ах*ть, *бать.

— И что думаешь, нах*й?

— Сь*б*йся нах*й...и забудь нах*й за всех...забудь, перекройся и сиди дома и все нах*й, в квартиру...схрон там, и будешь сидеть, нах*й, х*й с ним.

— Ну все, значит беда нах*й, значит не сь*б*шся больше, волюме делать нах*й.

— *бануться, *бануться, с*ка. Вольфрамчик, я тебе говорил, надо было не рыпаться и сидеть дома нах*й и все. Нет, съехали, с*баться из дома, мама, папа, ты сейчас вообще в п*зд*рез попадешь, нах*й и после этого в штурм отправят, в первые два штурма, нах*й, п*здец, нах *й, п*дарасы нах*й. Если ты про*бщик нах*й, то ты поедешь погибать. Если ты нормальный тип, ты воюешь, пытаешься.

— А ты шляпа дурная, я тебе говорил, нух*й, ты, говорил, с*ка, с*баться, нах*й ты тогда съ*быва*лся, если с тобой потом...

— Ту х*й с ними, у меня получилось по знакомым, все дела, ну а ты в чем одет...

— Тебя назад… давай назад…

— Я нашел тебе...

— Что делать будем нах*й?

— Давай найдем как забрать, что, а когда, где, откуда, почему, когда?

— Куда, в Новобахмутке?

— Ну.

— От Верхнеторецкого уезжаешь, потом в Новобахмутку, братан. Ну, я знаю, мои пацаны тоже там сидят.

— И что, ты валить будешь? А нах*й шел тогда, тоже не пойму?

— Куда, вот куда валить сейчас собрался.

— Кто принес?

— И что хотели?

— П*дарасы...молодых пацанов оставляют погибать, нах*й, сколько полегло уже, нах*й.

— Это же в 3 ОМСБ...типы заходили нах*й, 24 человека, к вечеру вернулось 4 и все.

— Ну, там трупы приходили.

— Я думаю...

– А у тебя есть план?

— Я понял, ну и п*здец, нах*й, бл*ть.

— Валера, ты меня слышишь? Валера, нах*й, б*ять, да ты нах*й пешком иди вдоль дороги... прямо сейчас иди, давай я подъеду, заберу тебя нах*й.

— Автомат, постреляйся нах*й.

— Ну, так у тебя есть автомат, я тебя привезу спрячу. Ну, тогда придется прятаться всю жизнь.

— *бать, ты дебил, нах*й, ты опять в эту армию пошел?

— С*ка, бл*ть, я просил, никто, нах*й... нет, пойду, бл*ть.

— Мама добазарилась нах*й.

— Съ*б*лся и все, вот съ*б*лся и мне вообще было бы пох*й, пока хороший человек не позвонил, сказал надо, надо, поехали, все. А ты сам взял ушел, дебил. А чем ты думал, нах*й, понятно, что тебе там в *бало забросят...теперь...штурмовать куда-то всунут, по-другому быть не может...сам знаешь, что такая х*йня. Поэтому, мотать нах*и оттуда.

— Давай позже наберемся, там что-то решим до того момента, думай, как, что кто подъедет, подумай обо мне, кинь точный адрес, карту, точку, координаты, где ты находишься, человек приедет и заберет тебя нах*й. Все, малой, давай думай, нах*й, давай решай этот вопрос, как эту х*йню все сделать, я сейчас позвоню человеку, пойду договариваться, чтобы тебя забрали на днях.

— Да, все, давай.

Напомним, ГУР перехватило очередной разговор оккупанта, рассказывающего об отсутствии боеприпасов на фронте. Он ждет отпуска, чтобы обратно уже не вернуться.