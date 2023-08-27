"Сколько легло уже": окупант в перехопленій розмові скаржиться на великі втрати армії РФ

Армія РФ. Фото: росЗМІ

У перехопленій розмові російський окупант поскаржився на великі втрати армії РФ. Через це інші солдати відмовляються воювати та намагаються залишити позиції.

Відповідну перехоплену розмову оприлюднили у ГУР.

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Перехоплена розмова

— Так, слухаю.

— Нічого, ти що там, що *бало набили-розбили, все, біда, біда?

— Били, вбивали?

— Вбивали, нах*й. Ламали?

— І що далі?

— В очко?

— Що зробили?

— І як це в очко кинули? П*зд*рез.

— Штурмовики? Ще гірше?

— А, трупів витягали? Це я знаю, 200-х.

— Аху*ть, *бать.

— І що думаєш, нах*й?

— З*обуйся нах*й...і забудь нах*й за всіх...забудь, перекрийся і сиди вдома і все нах*й, в квартиру..."схрон" там, і будеш сидіти, нах*й, х*й з ним.

— Ну все, значить біда нах*й, значить не з*бешся більше, "волюме" робити нах*й.

— *банутися, *банутися, с*ка. Вольфрамчику, я тобі казав, треба було не рипатися і сидіти вдома нах*й і все. Ні, з*їхали, з*батися з дому, мама, тато, ти зараз взагалі в п*зд*різ попадеш, нах*й після цього в штурм відправлять, в перші два штурми, нах*й, п*здець, нах*й, п*дараси нах*й. Якщо ти про*общик нах*й, то ти поїдеш гинути. Якщо ти нормальний "тип", ти ще воюєш, намагаєшся.

— А ти "шляпа" дурнас*ка, я тобі казав, нух*й ти, говорив, с*ка, з*батися, нах*й ти тоді з*бався, якщо з тобою потім...

— Ту х*й з ними, в мене вийшло по знайомих, всі справи, ну а ти в чому одягнений...

— Тебе назад...давай назад...

— Я знайшов тобі...

— Що робити будем нах*й?

— Давай на*бем як забрати, що, а коли, де, звідки, чому, коли?

— Куди, в Новобахмутку?

— Ну.

— Від Верхньоторецького їдеш, потім в Новобахмутку, братан. Ну, я знаю, мої пацани теж там сидять.

— І що, ти "валити" будеш? А нах*й йшов тоді, також не зрозумію?

— Куди, от куди "валити" зараз зібрався.

— Хто приніс?

— І що хотіли?

— П*дараси...молодих "пацанів" залишають гинути, нах*й, скільки полягло вже, нах*й.

— Це ж в 3 ОМСБ..."тіпи" заходили нах*й, 24 людини, до вечора повернулося 4 і все.

— Ну, там трупи понадходили.

— Я думаю...

— А у тебе є план?

— Я зрозумів, ну та п*здець, нах*й, бл*ть.

— Валера, ти мене чуєш? Валера, нах*й, *бать, та ти нах*й пішком іди вздовж дороги...прямо зараз іди, давай я під*їду, заберу тебе нах*й.

— Автомат, постріляйся нах*й.

— Ну, так в тебе є автомат, я тебе привезу заховаю. Ну, тоді доведться ховатися все життя.

— *бать, ти дебіл, нах*й, ти знову в цю армію пішов?

— С*ка, бл*ть, я просив, ніхто, нах*й...ні, піду, бл*ть.

— Мама "добазарилась" нах*й.

— З*бався і все, вот з*бався і мені взагалі пох*й було б, поки хороша людина не подзвонила, сказав треба, треба, поїхали, все. А ти сам взяв пішов, дебіл. А чим ти думав, нах*й, зрозуміло, що тобі там в *бало закинуть...зараз...штурмувати кудись всунуть, по-іншому бути не може...сам знаєш, що така х*йня. Тому, "мотати" нах*й звідти.

— Давай пізніше наберемся, там щось вирішим до того моменту, думай, як, що, хто під*їде, подумай про мене, скинь точну адресу, карту, точку, координати, де ти знаходишся, людина приїде і забере тебе нах*й. Все, малий, давай думай, нах*й, давай вирішуй це питання, як цю х*йню всю зробити, я зараз зателефоную людині, піду домовлятися, щоб тебе забрали на днях.

— Так, все, давай.

Нагадаємо, ГУР перехопило чергову розмову окупанта, який розповідає про відсутність боєприпасів на фронті. Він чекає на відпустку, щоб назад уже не повернутися.