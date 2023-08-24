"Собрались копьем и палкой воевать?": оккупант жалуется на отсутствие оружия
ГУР перехватило очередной разговор оккупанта, рассказывающего об отсутствии боеприпасов на фронте. Он ждет отпуска, чтобы обратно уже не вернуться.
Соответствующий перехват опубликовала пресс-служба украинской разведки.
Перехваченный разговор
— Та с таким отношением, бл*дь, нах*р надо?
— Да, конечно, идут нах*й… наступление, какое, нах*й, наступление? У вас вооружений нету! Какие, нах*й, наступление может быть?
— Угу.
— Чё собрались копьем и палкой, нах*й, воевать что ли, бл*дь?
— Ага.
— Сидите, рот закройте свой, нах*й. Автоматов то нету, *бать, чё на поле боя под…отберешь, нах*й, и воюешь, нах*й.
— Нормально, да?
— Да, да…
— "Да у нас такое вооружение", ага.
— Какое, нах*й, вооружение?
— Ясно.
— Них*я у них нету.
— Как бы свалить, бл*дь, хоть бы отпустили бы, чтоб назад уже не ехал.
— Да…ну, рапорта написали, *бать, ждём как подпишут.
— Ну, здесь сами тупанули, надо было не ездить с этими повестками, бл*дь. Сейчас, видишь, все гасятся-то, не хотят получать, бл*дь, чуть поумнее.
— Всё равно получат, какая разница? Х*ли ты загасишся?
— Я тоже так думаю, что не отмажешься.
— Сейчас-то с полиции приедут и заберут, и всё.
— Ну. С одной девчонкой разговаривала она, у неё два пацана, ну два ребенка, она говорит: "Я уже им справки рисую, чтоб, нах*р, в армию не взяли".
— Не… я просто х*й поеду да и всё, пускай в прокуратуру пишут…
— Ну, а пацаны… чё многие, которые не возвращаются?
— Дох*я, у нас вообще вот Иллюха 4 месяца, 4-й месяц пошел.
— Не возвращается?
— Нет.
— Дома сидят, никто даже не звонит.
— Так ты тоже виеди.
— Вообще пох*й, ну, дадут мне условный срок… У меня нет ни приводов, них*я, пусть идут нах*й.
— Ну, смотри сам.
— Всю правду расскажу, *бать, как тут воюют, *бать. Из патронов здесь них*я нету. Военные бл*дь.
— Угу.
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