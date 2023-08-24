"Собрались копьем и палкой воевать?": оккупант жалуется на отсутствие оружия

Российские оккупанты. Фото: Reuters

ГУР перехватило очередной разговор оккупанта, рассказывающего об отсутствии боеприпасов на фронте. Он ждет отпуска, чтобы обратно уже не вернуться.

Соответствующий перехват опубликовала пресс-служба украинской разведки.

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Перехваченный разговор

— Та с таким отношением, бл*дь, нах*р надо?

— Да, конечно, идут нах*й… наступление, какое, нах*й, наступление? У вас вооружений нету! Какие, нах*й, наступление может быть?

— Угу.

— Чё собрались копьем и палкой, нах*й, воевать что ли, бл*дь?

— Ага.

— Сидите, рот закройте свой, нах*й. Автоматов то нету, *бать, чё на поле боя под…отберешь, нах*й, и воюешь, нах*й.

— Нормально, да?

— Да, да…

— "Да у нас такое вооружение", ага.

— Какое, нах*й, вооружение?

— Ясно.

— Них*я у них нету.

— Как бы свалить, бл*дь, хоть бы отпустили бы, чтоб назад уже не ехал.

— Да…ну, рапорта написали, *бать, ждём как подпишут.

— Ну, здесь сами тупанули, надо было не ездить с этими повестками, бл*дь. Сейчас, видишь, все гасятся-то, не хотят получать, бл*дь, чуть поумнее.

— Всё равно получат, какая разница? Х*ли ты загасишся?

— Я тоже так думаю, что не отмажешься.

— Сейчас-то с полиции приедут и заберут, и всё.

— Ну. С одной девчонкой разговаривала она, у неё два пацана, ну два ребенка, она говорит: "Я уже им справки рисую, чтоб, нах*р, в армию не взяли".

— Не… я просто х*й поеду да и всё, пускай в прокуратуру пишут…

— Ну, а пацаны… чё многие, которые не возвращаются?

— Дох*я, у нас вообще вот Иллюха 4 месяца, 4-й месяц пошел.

— Не возвращается?

— Нет.

— Дома сидят, никто даже не звонит.

— Так ты тоже виеди.

— Вообще пох*й, ну, дадут мне условный срок… У меня нет ни приводов, них*я, пусть идут нах*й.

— Ну, смотри сам.

— Всю правду расскажу, *бать, как тут воюют, *бать. Из патронов здесь них*я нету. Военные бл*дь.

— Угу.

Напомним, обычные жители РФ жалуются на российскую власть из-за того, что призывников (возраст от 18 лет) поселяют вместе с заключенными отряда "Шторм" . Там они устраивают потасовку и драки.