Колоссальные потери и окружение в Кременной — ГУР перехватило разговор окупантов

Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

Военнослужащие РФ все чаще жалуются на колоссальные потери из-за нелепых решений командования. Кроме того, оккупанты панически заявляют, что ВСУ взяли их в окружение в Кременной, Луганская область.

Соответствующий разговор перехватило ГУР.

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Перехвачен разговор оккупантов

— Сегодня до нас донесли такую х*евую информацию, — в них все люди ушли! У них сейчас просто идут батальонами, эшелонами, я х*й знает, как это вообще возможно, но вчера я своими глазами видел — мы просто включили заднюю передачу, нах*й. И не два километра, как мы вперед прошли, мы ровно десять километров отошли назад, нах*й. А если сейчас мы так стоим и думаем, завтра Кременной (Луганская область. — Ред.), послезавтра, п*зда придет этому поселению. Они (ВСУ. — Ред.) его просто заберут. Они уже нас в кольцо взяли. Мы сейчас с*бались, короче, оттуда. Тоже все бросили, потому что они идут просто группировками, нах*й. Да, мы, конечно, на "передке" топчемся, но б*ть, какая первая штурмовая бригада, нах*й? — спрашивает оккупант, — Мы сегодня со штурмовиками встретились говорим: "Ребята, объясните нам за эту х*йню", а они говорят: "Пацаны, вам п*здец в этой жизни везет! Вы и так в очке стоите, где вы вообще не должны стоять, а вас еще в штурмовую бригаду в*бали". А это еще и первая линия — первая штурмовая. В случае нападения укропов даже не первыми штурмовики уходят, а мы, понял? — высказывает все наболевшее захватчик своему товарищу.

— Да, потому что вас мало и ничего оттуда не осталось. Они, наверное, не знают, что делать, — предполагает друг оккупанта.

— Короче, привезли московских позавчера. Вот мы поговорили и приезжают три машины БТРа, нах*й, забитые добровольцами. Говорят: "Ребята, объясните им, как нужно двигаться". Мы, короче, просто сели задницей на снег и я говорю: "Вы что, бл*ть, товарищ майор. Нужно отводить вам людей, здесь нас всех положат". Они привезли 175 человек на одну позицию! Даже не по линии, а на одну! Нас как разозлило, нах*й. И от этих мальчишек осталось 100, если не 90, бл*ть. У них нет окопов — они к нам запрыгали. "Птичка" то видит и как давай нас просто уничтожать. У меня куртка — это сплошной дуршлаг. Я не понимаю, как мне вчера повезло. У меня броник — уголки загнулись, нах*й. Понимаешь, у них офицер тоже мобик *банутый. Он построил их в ряд, выставил по пять метров друг от друга, отделил и говорит: "Стойте, ребята, держите оборону", а у них нет окопов, них*я, и каждому по магазину, представляешь? Пришли штурмовики, бл*ть, — рассказывает почти сквозь слезы русский военный.

— Не удивлен, бл*ть. Ну, как бы через интернет писали, что оттуда наступление ожидается. Ты видишь, наши то них*я панику не хотят раздувать, ничего же толком не говорят. Тоже, знаешь, информацию там немного возьмешь, здесь немного узнаешь. Я не знаю там, Пригожин тоже с кем-то там, бл*ть заелся. Что-то у них оружия не хватает, боеприпасов, пишут. Я вообще не понимаю, что происходит — какой-то бред седой кобылы, бл*ть. Понимаешь, кричат: "У нас все есть", бл*ть, да, а чего не у*бать тогда. Нужно уже *башить! И не здесь забрасывать, а как минимум, в Польшу, потому что там сейчас все готовят, нах*й. Они стянули туда свои учебные центры, так туда и надо бить, — делится собеседник оккупанта.

— Конечно, — соглашается с ним захватчик.

Напомним, недавно ГУР перехватило разговор, где российский военный рассказал, как ехал в Воронеж, а оказался на первой линии фронта в Украине.