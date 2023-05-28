"Очень много погибших": окупант скаржиться дочці на катастрофічні втрати

Російські окупанти на війні в Україні Фото: росЗМІ

Російський окупант розповів дочці про величезні втрати на фронті. Він заявив їй, що міг також бути "200-им". Дочка повідомила, що готує звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Про що говорив окупант

Російський військовий відреагував на інформацію дочки про невдалий штурм окупантів. Вона розповіла, що загинуло багато росіян. За словами загарбника, він також міг бути вже мертвим. Дочка також сказала, що готує звернення до Володимира Путіна щодо виплат військовим РФ.

Перехоплена розмова окупанта:

— Коротше, сьогодні писали в групі про те, що на початку березня штурмовики невдало штурмували, дуже багато загиблих у штормі. Дуже багато, близько 60-ти, 60-ти на "200-их", — каже дочка окупанта.

— Я міг би бути серед них, — сказав загарбник.

— Ні, дякувати богу, ти не там, — дочка.

— Час прийде і нас відправлять, — окупант.

— Не відправлять вас, знаєш, чому? Тому що мобілізували мобілізованих, збирали для зміцнення, для підстрахування тилу коротше. Ви й сидітимете в окопах. Тільки добровільно, лише за добровільною згодою можуть відправити. Галя, дивлюся, сьогодні виклала фотку підписала: "Ми тобою пишаємося, чекаємо, любимо тебе, ти герой наш ПВК "Вагнер". Денис у неї все, пішов у "Вагнер". Може бути звичайно це безглуздо, але чомусь багато людей вважають, що це місце, де можна заробити грошей, — дочка.

— З одного боку, воно так і є, — окупант.

— Ціною свого життя? — запитала дочка.

— Комусь щастить, комусь не щастить, — загарбник.

— Ось вас силоміць мобілізували. Я коротше відправляти звернення до президента? За темою які поклади... щоб вони мені дали письмово відповідь: "Які покладено виплати мобілізованим, які перебувають на території України і беруть участь у бойових діях", — дочка.

— Просто на території, — окупант.

— Не треба писати про бойові дії, які просто перебувають на території України? — дочка.

— Так, на території "СВО", — відповів загарбник.

Нагадаємо, російський окупант просить батьків надіслати йому гроші через відсутність забезпечення. Він скаржиться, що в солдатів нічого немає.

Також ми писали, що українська розвідка оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів. Російський військовий їхав у Воронеж, а приїхав на першу лінію фронту.