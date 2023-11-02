Слова благодарности и отмечание военных — ключевое из вечернего обращения Зеленского

Владимир Зеленский во время обращения. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, которые защищают Украину на ключевых направлениях фронта. Также он не обошел словами благодарности и тыловых работников.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

Читайте также:

Вечернее обращение президента

"Наши воины. Наша благодарность. Те, кто отличился за этот день. Угледарское направление — наша крепкая 72-я отдельная механизированная бригада. Я благодарю вас, ребята! Маринка — десантники "Семьдесятдевятки", молодцы!", — говорит президент.

Глава государства и украинских защитников отметил на двух позиционных направлениях.

"Авдеевское направление — 31-я, 47-я, 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Купянское направление — 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада — горжусь вами, ребята", — резюмирует с гордостью президент.

Также Владимир Зеленский поблагодарил всех тех, кто неустанно продолжает выполнять свою работу и в тылу.

"Я горжусь всеми, кто дерется ради Украины, уничтожает оккупантов, восстанавливает наши позиции. Кто сейчас в окопе. Кто сейчас на боевых постах. Кто тренирует наших воинов. Кто производит для Украины оружие, снаряды, технику. Кто учит наших детишек. Кто лечит, спасает после ударов. Обеспечивает нормальную жизнь наших городов. Кто дает нам свет. Все, кто дает нам уверенность, — наши родители, наши дети... Кто любит нас. Кто молится за нас, за победу. Кто помогает нам со всех уголков мира". Кто пережил подвалы и оккупацию — и не сломался. Все, кто каждый день делает все, чтобы освобождать Украину и украинцев от российской неволи", — говорит глава государства.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский показал, как украинские защитники героически воюют с российскими оккупантами. Перед этим глава государства рассказал, что Украина сделает Европу сильнее, чем когда-либо.