Слова подяки та відзнака військових — ключове з вечірнього звернення Зеленського

Володимир Зеленський під час звернення. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський подякував всім захисникам та захисницям України, які боронять Україну на ключових напрямках фронту. Також він не обійшов словами вдячності й тилових працівників.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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Вечірнє звернення президента

"Наші воїни. Наша вдячність. Ті, хто відзначився за цей день. Вугледарський напрямок — наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Марʼїнка — десантники "Сімдесятдевʼятки", молодці!", — каже президент.

Відзначив голова держави й українських оборонців на двох позиційних напрямках.

"Авдіївський напрямок — 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Купʼянський напрямок — 14-та і 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада — пишаюся вами, хлопці!", — резюмує з гордістю президент.

Також Володимир Зеленський подякував і всім тим, хто невпинно продовжує виконувати свою роботу й у тилу.

"Я пишаюся усіма, хто бʼється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виробляє для України зброю, снаряди, техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло. Всі, хто дає нам впевненість, — наші батьки, наші діти… Хто любить нас. Хто молиться за нас, за перемогу. Хто допомагає нам з усіх куточків світу. Хто пережив підвали та окупацію — і не зламався. Усі, хто щодня робить все, щоб звільняти Україну та українців від російської неволі", — каже голова держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський показав, як українські захисники героїчно воюють із російськими окупантами. Перед цим голова держави розповів, що Україна зробить Європу сильнішою ніж будь-коли.