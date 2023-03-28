Словакия готова увеличить количество изготовленных снарядов в пять раз, — министр обороны
Словакия готова производить до 150 тысяч артиллерийских снарядов в год. Но для этого ей необходима финансовая помощь Европейского Союза.
Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.
-
В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
-
В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали
-
Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР
-
Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю
-
"Герои не умирают": в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим
-
Вениславский сообщил, где сейчас находится экс-глава СБУ Баканов
-
За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия
-
Статуя Месси появится рядом с памятниками Пеле и Марадоны
-
Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей
-
Профсоюзы Франции просят Макрона поставить паузу в пенсионной реформе
Словакия увеличивает производство снарядов
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что военная промышленность этой страны готова к увеличению количества артиллерийских снарядов.
Речь идет прежде всего о самых ходовых на российско-украинской войне 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.
Помощь от Евросоюза
Самостоятельно Словакия уже инвестирует в увеличение производства – с 30 до 100 тысяч снарядов каждый год.
Теоретически словацкая промышленность может достичь и показателя в 150 тысяч снарядов ежегодно.
Но для этого, пояснил Ярослав Надь, необходимо дополнительное финансирование от Европейского Союза.
Напомним, украинская армия ежедневно тратит от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Это в несколько раз меньше, чем выстреливают по позициям Сил обороны российские оккупационные подразделения, которые используют в сутки около 20 тысяч артснарядов.
Фото: Reuters