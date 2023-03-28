​​Словакия готова увеличить количество изготовленных снарядов в пять раз, — министр обороны

Министр обороны Словакии Ярослав Надь (на переднем плане)

Словакия готова производить до 150 тысяч артиллерийских снарядов в год. Но для этого ей необходима финансовая помощь Европейского Союза.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Словакия увеличивает производство снарядов

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что военная промышленность этой страны готова к увеличению количества артиллерийских снарядов.

Речь идет прежде всего о самых ходовых на российско-украинской войне 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

Помощь от Евросоюза

Самостоятельно Словакия уже инвестирует в увеличение производства – с 30 до 100 тысяч снарядов каждый год.

Теоретически словацкая промышленность может достичь и показателя в 150 тысяч снарядов ежегодно.

Но для этого, пояснил Ярослав Надь, необходимо дополнительное финансирование от Европейского Союза.

Напомним, украинская армия ежедневно тратит от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Это в несколько раз меньше, чем выстреливают по позициям Сил обороны российские оккупационные подразделения, которые используют в сутки около 20 тысяч артснарядов.

Фото: Reuters