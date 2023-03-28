​​​​​​​Словаччина готова збільшити кількість виготовлених снарядів уп'ятеро, — міністр оборони

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (на передньому плані)

Словаччина готова виготовляти до 150 тисяч артилерійських снарядів на рік. Але для цього їй потрібна фінансова допомога Європейського Союзу.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

Словаччина збільшує виробництво снарядів

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що військова промисловість цієї країни готова до збільшення кількості виготовлених артилерійських снарядів.

Мова йде перш за все про найходовіші на російсько-українській війні 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Допомога від Євросоюзу

Самостійно Словаччина уже інвестує у збільшення виробництва — з 30 до 100 тисяч снарядів щороку.

Теоретично словацька промисловість може сягнути і показника в 150 тисяч снарядів щорічно.

Але для цього, пояснив Ярослав Надь, потрібне додаткове фінансування від Європейського Союзу.

Нагадаємо, українська армія щодня витрачає від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів. Це у кілька разів менше, ніж вистрілюють по позиціях Сил оборони російські окупаційні підрозділи які використовують за добу близько 20 тисяч артснарядів.

Фото: Reuters