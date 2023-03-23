​​​​​​​Столтенберг назвав кількість снарядів, яку ЗСУ витрачають за добу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Українська армія щодня витрачає від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів. Це у кілька разів менше, ніж вистрілюють по позиціях Сил оборони російські окупаційні підрозділи.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю виданню The Guardian.

Масштаби артилерійських витрат

За словами Столтенберга, зараз на фронтах російсько-українського військового конфлікту ведеться активна артилерійська війна.

"Бої настільки інтенсивні, що Україна на день використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів", — зазначив генсек НАТО, додавши, що російська армія за цей же проміжок часу використовує до 20 тисяч снарядів.

"Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж рівень виробництва", — констатував Єнс Столтенберг.

Допомога для України і НАТО

Генеральний секретар НАТО також нагадав, що росія не планує жодного миру, а хоче воювати й надалі.

Тому членам Альянсу треба бути готовими до подальшої підтримки України — зокрема, зброєю і боєприпасами.

Крім того, Єнс Столтенберг закликав країни, які входять НАТО, збільшити витрати на власну оборону до 2% ВВП мінімум.

Нагадаємо, кілька країн Європейського союзу готуються конкретизувати ініціативу щодо надання допомоги Україні, пропонуючи передати Збройним силам України 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року. Ця ініціатива вже отримала підтримку країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Вона включена до проєкту висновків саміту Європейського союзу, що відбудеться 23-24 березня.

Фото: Facebook-сторінка SG Jens Stoltenberg