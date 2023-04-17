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​​Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29: сколько самолетов получили ВСУ

17 апреля 2023 10:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29: сколько самолетов получили ВСУ
Словацкий самолет МиГ-29, переданный Украине. Фото: Facebook-страница Ярослава Надя
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. По соображениям безопасности, они были перевезены в Украину наземным путем.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Словакии.

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Словакия заявила, что передала на нужды Вооруженных сил Украины все обещанные боевые истребители МиГ-29.

Всего Украина получила 13 самолетов, четыре из которых были переданы еще в марте.

Комментарий министра

Министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал о деталях этого процесса.

"Эта передача была осуществлена наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность", — подчеркнул глава словацкого Минобороны.

Надь добавил, что истребители МиГ-29 станут существенной опорой для Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер рассказал о том, что правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29, еще 17 марта.

Первые четыре самолета Украина получила еще в конце марта.

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