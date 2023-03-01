Служба безопасности Латвии спрогнозировала, когда закончится война в Украине

Российский режим до сих пор рассматривает возможность возобновления наступления на Киев

Война в Украине продлится, по меньшей мере, весь 2023 год. Россия до сих пор не изменила своих стратегических целей.

Об этом говорится в отчете Службы безопасности Литвы.

Когда закончится война в Украине

"Боевые действия будут продолжаться по меньшей мере в течение 2023 года. Эту зиму россия использовала для обновления. Почти наверняка, что и россия, и Украина воспользуются наступательными возможностями, если они возникнут. Стратегическая цель россии остается неизменной, поэтому, вероятно, что россия планирует возобновить новую наступательную кампанию после зимнего периода отдыха", — говорится в сообщении.

Наступление на Киев

По данным разведки, российский режим до сих пор рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. При этом минимальной тактической целью остается захват Донбасса. Отмечается, что предпосылок для возобновления мирных переговоров нет.

"Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы со стороны россии о готовности возобновить переговоры можно считать ошибочным ходом. Россия будет главным бенефициаром любого перемирия. Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новым атак", — отмечают в отчете.

Напомним, недавно в разведке рассказали, когда можно ожидать контрнаступления ВСУ.