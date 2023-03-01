Служба безпеки Латвії спрогнозувала, коли закінчиться війна в Україні

Російський режим досі розглядає можливість поновлення наступу на Київ

Війна в Україні триватиме щонайменше увесь 2023 рік. Росія досі не змінила свої стратегічні цілі.

Про це йдеться у звіті Служби безпеки Литви.

Коли закінчиться війна в Україні

"Бойові дії триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Цю зиму росія використала для оновлення. Майже напевно, що і росія, і Україна скористаються наступальними можливостями, якщо вони виникнуть. Стратегічна мета росії залишається незмінною, тому дуже ймовірно, що росія планує відновити нову наступальну кампанію після зимового періоду відпочинку", — йдеться в повідомленні.

Наступ на Київ

За даними розвідки, російський режим досі розглядає можливість поновлення наступу на Київ. При цьому мінімальною тактичною метою залишиться захоплення Донбасу. Зазначається, що наразі передумов для відновлення мирних переговорів немає.

"Росія не готова залишити територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали з боку росії про готовність відновити переговори можна вважати помилковим ходом. Рф буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися до нових атак", — наголошують у звіті.

Нагадаємо, нещодавно у розвідці розповіли, коли можна очікувати контрнаступу ЗСУ.