Служба безпеки Латвії спрогнозувала, коли закінчиться війна в Україні
Війна в Україні триватиме щонайменше увесь 2023 рік. Росія досі не змінила свої стратегічні цілі.
Про це йдеться у звіті Служби безпеки Литви.
-
Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24
-
Американські конгресмени тиснуть на Білий дім, вимагаючи надати Україні F-16, — ЗМІ
-
Бізнес закликає ООН та Туреччину продовжити зернову ініціативу
-
В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду на завтра
-
Помер рекордсмен чемпіонату світу з футболу Жюст Фонтен
-
Відповідальна за депортацію українських дітей: активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової
-
Це кінець: Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган Маркл з будинку біля Віндзорського замку
-
Ситуація в морі змінюється досить динамічно — Гуменюк
-
Розробляв диверсійний план для рф: ексочільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді
-
В порти Одещини "завезли" радіологічний матеріал: в МЗС спростували черговий фейк росіян
Коли закінчиться війна в Україні
"Бойові дії триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Цю зиму росія використала для оновлення. Майже напевно, що і росія, і Україна скористаються наступальними можливостями, якщо вони виникнуть. Стратегічна мета росії залишається незмінною, тому дуже ймовірно, що росія планує відновити нову наступальну кампанію після зимового періоду відпочинку", — йдеться в повідомленні.
Наступ на Київ
За даними розвідки, російський режим досі розглядає можливість поновлення наступу на Київ. При цьому мінімальною тактичною метою залишиться захоплення Донбасу. Зазначається, що наразі передумов для відновлення мирних переговорів немає.
"Росія не готова залишити територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали з боку росії про готовність відновити переговори можна вважати помилковим ходом. Рф буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися до нових атак", — наголошують у звіті.
Нагадаємо, нещодавно у розвідці розповіли, коли можна очікувати контрнаступу ЗСУ.