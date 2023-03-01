Якої зброї не вистачає солдатам ЗСУ

У гонитві за великим забули про мале

Збройні сили України через масовані атаки російських окупантів відчувають серйозну нестачу у піхотній зброї. Зокрема, у мінометах окремих калібрів і станкових автоматичних гранатометах.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Поки ми на широкий загал розмірковуємо про постачання нам ракет з дальністю в 300 кілометрів і винищувачів, нам не вистачає банальних речей: автоматичних гранатометів і мінометів 60-го і 82-го калібрів", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Він пояснив, що ця зброя вкрай необхідна воїнам українських Сил оборони для знищення противника в ході піхотних штурмових атак.

Які справи зі зброєю у противника

Росія вже демонструє, що не готова до довготривалих бойових дій. Про це свідчить дефіцит зброї та зменшення інтенсивності й частоти ракетних атак.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, звідки росія може брати зброю. Він зазначив, що єдина країна, яка передає більш-менш серйозне озброєння для рф, — це Іран.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey