Якої зброї не вистачає солдатам ЗСУ

Стало відомо, якої зброї гостро не вистачає ЗСУ
Збройні сили України через масовані атаки російських окупантів відчувають серйозну нестачу у піхотній зброї. Зокрема, у мінометах окремих калібрів і станкових автоматичних гранатометах.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.
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"Поки ми на широкий загал розмірковуємо про постачання нам ракет з дальністю в 300 кілометрів і винищувачів, нам не вистачає банальних речей: автоматичних гранатометів і мінометів 60-го і 82-го калібрів", — сказав Селезньов.
Він пояснив, що ця зброя вкрай необхідна воїнам українських Сил оборони для знищення противника в ході піхотних штурмових атак.
Які справи зі зброєю у противника
Росія вже демонструє, що не готова до довготривалих бойових дій. Про це свідчить дефіцит зброї та зменшення інтенсивності й частоти ракетних атак.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, звідки росія може брати зброю. Він зазначив, що єдина країна, яка передає більш-менш серйозне озброєння для рф, — це Іран.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey