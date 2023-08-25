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Смерть Пригожина: аналитики ISW рассказали, какие версии бытуют в РФ

25 августа 2023 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смерть Пригожина: аналитики ISW рассказали, какие версии бытуют в РФ
Боец ЧВК "Вагнера" зажигает свечу возле мемориала Евгения Пригожина. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Точная причина авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина остается непонятной, поскольку американские и российские источники дали разные объяснения. В общем, версий существует множество

Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

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Американские официальные лица предоставили разные предварительные неподтвержденные объяснения авиакатастрофы: ракеты "земля-воздух", бомба на борту самолета или другая диверсия. Однако пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что пока нет никаких признаков того, что именно ракета "земля-воздух" сбила самолет Пригожина.

Что касается российских ведомств и СМИ, то близкие источники к Следственному комитету России заявили, что нет оснований полагать, что самолет Пригожина был сбит в результате теракта и это несчастный случай. Российское информационное пространство в большинстве своем продолжало спекулировать о потенциальных причинах катастрофы, включая механическую неисправность, диверсию, ракеты класса "земля-воздух" и ракеты "воздух-воздух", но информация от российских официальных лиц отсутствует.

Аналитики рассказывают, что некоторые источники утверждали, что российские власти расследуют возможность установки взрывного устройства на крыле или шасси, а один инсайдерский источник утверждал, что российские власти расследуют виновную личного пилота Пригожина.

В то же время многие аффилированные с "Вагнером" каналы пытались минимизировать эти спекуляции, призывая информационное пространство дождаться, пока подтвержденные источники "Вагнера" опубликуют официальную информацию.

Напомним, самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал, и все десять находившихся на борту человек погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Его наемники сразу же записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя.

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