Снайперы ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом: захватывающие кадры

Снайперы ВСУ

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины продемонстрировали успешную работу своих снайперов на Бахмутском направлении. В ходе ночной отработки боевых задач, снайперы зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Работа снайперов

В сообщении говорится, что операторы ССО быстро приняли решение нанести поражение российским оккупантам, которые пытались двигаться незаметно в сторону украинских позиций.

Согласно официальному сообщению пресс-службы ССО, в результате точных выстрелов снайперов было ликвидировано семь российских оккупантов, а еще трое получили ранения. Однако, подробные детали произошедшего и временные рамки спецоперации не раскрываются, как именно были обнаружены и уничтожены противники.

В связи с этим событием украинская армия подтверждает свою готовность отстаивать свои позиции на фронте и бороться против любых возможных угроз со стороны российских оккупантов. Представители ССО также заявляют, что подобные операции будут проводиться и в будущем, в том числе и в других направлениях на востоке Украины.

Напомним, что в течение суток, 28 февраля, российские оккупанты нанесли два ракетных и 12 авиаударов по территории Украины. Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.