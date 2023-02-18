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Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

18 февраля 2023 15:33
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В СБУ показали, как снайперы устроили ночной отстрел россиян на Донбассе
Скриншот с видео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Группа Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины показала кадры одной из боевых задач. Спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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На кадрах видно, как украинские снайперы професионально ликвидируют захватчиков.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений. Наши бойцы вернулись из боевого задания без потерь.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что бойцы ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 российских оккупантов.

Добавим, в течение суток украинские защитники нанесли пять ударов по районам сосредоточения противника. Бойцы ВСУ поразили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также мы писали, что нынешнюю активизацию российских оккупационных войск на Донбассе нельзя сравнить с началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.

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