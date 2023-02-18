В СБУ показали, как снайперы устроили ночной отстрел россиян на Донбассе

Скриншот с видео

Группа Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины показала кадры одной из боевых задач. Спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

Ночной "отстрел" захватчиков

На кадрах видно, как украинские снайперы професионально ликвидируют захватчиков.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназовцы ликвидировали оккупантов на одном из самых горячих направлений. Наши бойцы вернулись из боевого задания без потерь.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что бойцы ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 российских оккупантов.

Добавим, в течение суток украинские защитники нанесли пять ударов по районам сосредоточения противника. Бойцы ВСУ поразили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также мы писали, что нынешнюю активизацию российских оккупационных войск на Донбассе нельзя сравнить с началом войны. Но это не значит, что захватчики прекратят свои попытки захватить Украину.