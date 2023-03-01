Снайпери ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом: захоплюючі кадри

Снайпери ЗСУ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України продемонстрували успішну роботу своїх снайперів на Бахмутському напрямку. Під час нічного відпрацювання бойових завдань снайпери зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

Робота снайперів

У повідомленні йдеться, що оператори ССО швидко прийняли рішення завдати поразки російським окупантам, які намагалися рухатися непомітно у бік українських позицій.

Згідно з офіційним повідомленням пресслужби ССО, в результаті точних пострілів снайперів було ліквідовано семеро російських окупантів, а ще троє отримали поранення. Проте, докладні деталі та час спецоперації не розкриваються, як саме було виявлено і знищено противників.

У зв'язку із цією подією українська армія підтверджує свою готовність відстоювати свої позиції на фронті та боротися проти будь-яких можливих загроз з боку російських окупантів. Представники ССО також заявляють, що подібні операції проводитимуться і в майбутньому, в тому числі і в інших напрямках Сходу України.

Нагадаємо, що протягом доби, 28 лютого, російські окупанти завдали двох ракетних і 12 авіаударів по території України. Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України.