Мятеж Пригожина укрепит режим Путина: подробности

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

"Мятеж" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не повлиял на события на фронте, однако изменил расклад сил внутри России. Глава РФ Владимир Путин использовал данный мятеж для усиления своих позиций и возможной ликвидации оппозиции в среде российских военных.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, об этом свидетельствует ряд факторов. В частности, был подписан указ о возможности задержания на 30 суток любого гражданина РФ за нарушение режима КТО и военного положения. Это означает, что репрессии внутри РФ будут только усиливаться и набирать новые обороты. Задержать могут любого.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Также после "мятежа" резко усилится роль Росгвардии, выполняющей исключительно жандармские, полицейские функции, говорит Снегирев.

Сам же марш справедливости был использован для ликвидации всех частных военных компаний на территории РФ. Об этом свидетельствует подписанный указ о возможности заключения контрактов с Минобороны лиц, осужденных за преступления. То есть зэков.

Владимир Путин. Фото: росСМИ

И если раньше такой спецконтингент вербовал Пригожин и его ЧВК, то теперь монополия перешла в руки государства. Своим указом Путин фактически дает старт очередной волне скрытой мобилизации, убежден Снегирев.

"Отследить реальное количество зэков, которые будут заключат контракты с Минобороны, будет невозможно. В РФ официально около полумиллиона заключенных и неисключено, что немалый процент этого спецконтингента в скором времени окажется на фронте", — предполагает эксперт.

Также по его словам, Путину важно было испугать российское общество "вероятностью кровавых бунтов, раздирающих Россию в клочья". И во избежание их общество должно объединиться вокруг "лидера нации" — Путина.

"Мятеж" Пригожина совершенно не повлиял на ход событий. Фронт не "посыпался" из-за высокой инерционности российской военной машины. Оккупационная армия до сих пор сохраняет все характеристики советской. Это жесткая вертикаль, непринятие какой-либо инициативы снизу и одновременно неповоротливость всей машины управления", — подытожил Снегирев.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ понемногу продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно.