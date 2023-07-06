Заколот Пригожина укріпить режим Путіна: подробиці

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

"Заколот" очільника ПВК "Вагнер"​​​​​​​ Євгена Пригожина не вплинув на події на фронті, проте змінив розклад сил всередині РФ. Очільник РФ Володимир Путін використав даний заколот на для посилення своїх позицій і можливу ліквідацію опозиції в середовищі російських військових.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, про це свідчить низка факторів. Зокрема, був підписаний указ про можливість затримання на 30 діб будь-якого громадянина РФ за порушення режиму КТО та воєнного стану. Це означає, що репресії всередині РФ тільки посилюватимуться і набиратимуть нових обертів. Затримати будь-кого.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Також після "заколоту" різко посилиться роль Росгвардії, яка виконує виключно жандармські, поліцейські функції, каже Снєгирьов.

Сам же "марш справедливості" був використаний для ліквідації всіх приватних військових компаній на території РФ. Про це свідчить підписаний указ про можливість укладання контрактів з Міноборони осіб, засуджених за певні злочини. Тобто зеків.

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

І якщо раніше такий спецконтингент вербував Пригожин та його ПВК, то тепер монополія перейшла до рук держави. Своїм указом Путін фактично дає старт черговій хвилі прихованої мобілізації, переконаний Снєгирьов.

"Відстежити реальну кількість зеків, які укладуть контракти з Міноборони, буде неможливо. В РФ офіційно близько пів мільйона ув’язнених і не виключено, що чималий відсоток цього спецконтингенту незабаром опиниться на фронті", — припускає експерт.

Також за його словами, Путіну важливо було налякати російське суспільство "ймовірністю кривавих бунтів, що роздирають Росію на шматки". І щоби уникнути їх, суспільство має об’єднатися навколо "лідера нації" — Путіна.

"Заколот" Пригожина абсолютно не вплинув на перебіг подій. Фронт не "посипався" через високу інерційність російської військової машини. Окупаційна армія досі зберігає всі характеристики радянської. Це жорстка вертикаль, неприйняття будь-якої ініціативи знизу і водночас неповороткість всієї машини управління", — підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ потроху просуваються на півдні, однак через безпеку особового складу та самих операцій Генштаб не може підтверджувати такі дані оперативно.