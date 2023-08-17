Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сегодня количество ракет совсем другое, — Юсов о вооружении РФ arrow

Сегодня количество ракет совсем другое, — Юсов о вооружении РФ

17 августа 2023 11:00
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Сегодня количество ракет совсем другое, — Юсов о вооружении РФ
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukraine media center
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Россия активно наращивает собственные производства беспилотников и ракет. Все, что производит государство-террорист, летит в Украину.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что известно о российском оружии собственного производства

С самого начала полномасштабного вторжения РФ использовала накопившиеся за годы ракеты. Андрей Юсов напомнил о масштабных обстрелах с запуском сразу сотни снарядов. Однако в настоящее время ракет в России стало меньше.

"Сегодня количество совсем другое. И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока возможности нет", — отметил он.

Также представитель ГУР напомнил украинцам о необходимости находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

"Следует понимать, что угроза никуда не исчезла. Россияне продолжают свои атаки как крылатыми, так и баллистическими и аэробаллистическими ракетами. Кроме того, бьют еще и дронами-камикадзе. Поэтому во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь", — подчеркнул Юсов.

Напомним, РФ наращивает выпуск "Ланцетов": в разведке указали, почему они являются серьезной проблемой.

К тому же, Иран готовится строить заводы по производству БпЛА в Беларуси и РФ.

В то же время Япония потребует от Ирана прекратить поставки оружия в РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз