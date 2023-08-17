Сегодня количество ракет совсем другое, — Юсов о вооружении РФ

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukraine media center

Россия активно наращивает собственные производства беспилотников и ракет. Все, что производит государство-террорист, летит в Украину.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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С самого начала полномасштабного вторжения РФ использовала накопившиеся за годы ракеты. Андрей Юсов напомнил о масштабных обстрелах с запуском сразу сотни снарядов. Однако в настоящее время ракет в России стало меньше.

"Сегодня количество совсем другое. И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока возможности нет", — отметил он.

Также представитель ГУР напомнил украинцам о необходимости находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

"Следует понимать, что угроза никуда не исчезла. Россияне продолжают свои атаки как крылатыми, так и баллистическими и аэробаллистическими ракетами. Кроме того, бьют еще и дронами-камикадзе. Поэтому во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь", — подчеркнул Юсов.

Напомним, РФ наращивает выпуск "Ланцетов": в разведке указали, почему они являются серьезной проблемой.

К тому же, Иран готовится строить заводы по производству БпЛА в Беларуси и РФ.

В то же время Япония потребует от Ирана прекратить поставки оружия в РФ.