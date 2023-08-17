Сьогодні кількість ракет зовсім інша, — Юсов про озброєння РФ
Росія активно нарощує власні виробництва безпілотників та ракет. Все, що виготовляє держава-терористка, летить в Україну.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов у етері телемарафону.
Що відомо про російську зброю власного виробництва
Від початку повномасштабного вторгнення РФ використовувала накопичені за роки ракети. Андрій Юсов вказав на масштабні обстріли із запусками одразу сотні снарядів. Однак нині ракет в Росії поменшало.
"Сьогодні кількість зовсім інша. І фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає", — зазначив він.
Також представник ГУР нагадав українцям про необхідність перебувати в укриттях під час повітряних тривог.
"Слід розуміти, що загроза нікуди не зникла. Росіяни продовжують свої атаки як крилатими, так і балістичними та аеробалістичними ракетами. Крім того, б'ють ще й дронами-камікадзе. Тож, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя", — наголосив Юсов.
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