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Сьогодні кількість ракет зовсім інша, — Юсов про озброєння РФ

17 серпня 2023 11:00
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Валерія Пержун
редактор
Сьогодні кількість ракет зовсім інша, — Юсов про озброєння РФ
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukraine media center
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Росія активно нарощує власні виробництва безпілотників та ракет. Все, що виготовляє держава-терористка, летить в Україну.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов у етері телемарафону.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ використовувала накопичені за роки ракети. Андрій Юсов вказав на масштабні обстріли із запусками одразу сотні снарядів. Однак нині ракет в Росії поменшало. 

"Сьогодні кількість зовсім інша. І фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, наразі можливості немає", — зазначив він.

Також представник ГУР нагадав українцям про необхідність перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

"Слід розуміти, що загроза нікуди не зникла. Росіяни продовжують свої атаки як крилатими, так і балістичними та аеробалістичними ракетами. Крім того, б'ють ще й дронами-камікадзе. Тож, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, РФ нарощує випуск "Ланцетів": у розвідці вказали, чому вони є серйозною проблемою.

До того ж Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ.

Водночас Японія вимагатиме від Ірану припинити постачання зброї до РФ.

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