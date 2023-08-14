РФ нарощує випуск "Ланцетів": у розвідці вказали, чому вони є серйозною проблемою

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Фото: АрміяInform

В осінньо-зимовий період Україні треба готуватися до нових обстрілів і атак на критичну інфраструктуру. Росіяни створюють нові безпілотники, які несуть загрозу.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Росіяни готують нові атаки

"Росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території нашої держави. Тому нам теж треба готуватись та посилювати захист наших міст і громад. Власне, ми це і робимо", — розповів Сцібіцький.

Скібіцький наголосив, що використовуючи ракетне озброєння та дрони-камікадзе дальнього радіусу дії, загарбники знову спробують загнати Україну у блекаут.

"Ланцети" створюють проблеми

""Ланцети" — це бойові безпілотники, які призначені для ураження наших систем ППО, артилерії та інших видів зброї на фронті. Ці дрони справді є проблемою для нашої армії, але ми намагаємось знайти ефективний захист від них", — зазначив генерал.

Також Скібіцький розповів, що FPV-дрони довели свою ефективність на полі бою. Генерал пояснив, що це дешева і ефективна зброя. Крім того, і Україна, і Росія працюють над системною підготовкою операторів.

Раніше ми повідомляли, розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів".

Нагадуємо, Російська Федерація перейшла від повітряного постачання дронів з Ірану до морських шляхів. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.