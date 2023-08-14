Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ нарощує випуск "Ланцетів": у розвідці вказали, чому вони є серйозною проблемою arrow

РФ нарощує випуск "Ланцетів": у розвідці вказали, чому вони є серйозною проблемою

14 серпня 2023 14:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
РФ нарощує випуск "Ланцетів": у розвідці вказали, чому вони є серйозною проблемою
Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В осінньо-зимовий період Україні треба готуватися до нових обстрілів і атак на критичну інфраструктуру. Росіяни створюють нові безпілотники, які несуть загрозу.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Росіяни готують нові атаки

"Росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території нашої держави. Тому нам теж треба готуватись та посилювати захист наших міст і громад. Власне, ми це і робимо", — розповів Сцібіцький.

Скібіцький наголосив, що використовуючи ракетне озброєння та дрони-камікадзе дальнього радіусу дії, загарбники знову спробують загнати Україну у блекаут.

"Ланцети" створюють проблеми

""Ланцети" — це бойові безпілотники, які призначені для ураження наших систем ППО, артилерії та інших видів зброї на фронті. Ці дрони справді є проблемою для нашої армії, але ми намагаємось знайти ефективний захист від них", — зазначив генерал.

Також Скібіцький розповів, що FPV-дрони довели свою ефективність на полі бою. Генерал пояснив, що це дешева і ефективна зброя. Крім того, і Україна, і Росія працюють над системною підготовкою операторів.

Раніше ми повідомляли, розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів".

Нагадуємо, Російська Федерація перейшла від повітряного постачання дронів з Ірану до морських шляхів. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз