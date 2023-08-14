РФ нарощує випуск "Ланцетів": у розвідці вказали, чому вони є серйозною проблемою
В осінньо-зимовий період Україні треба готуватися до нових обстрілів і атак на критичну інфраструктуру. Росіяни створюють нові безпілотники, які несуть загрозу.
Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.
Росіяни готують нові атаки
"Росіяни накопичують озброєння та проводять розвідку для визначення пріоритетних об’єктів на території нашої держави. Тому нам теж треба готуватись та посилювати захист наших міст і громад. Власне, ми це і робимо", — розповів Сцібіцький.
Скібіцький наголосив, що використовуючи ракетне озброєння та дрони-камікадзе дальнього радіусу дії, загарбники знову спробують загнати Україну у блекаут.
"Ланцети" створюють проблеми
""Ланцети" — це бойові безпілотники, які призначені для ураження наших систем ППО, артилерії та інших видів зброї на фронті. Ці дрони справді є проблемою для нашої армії, але ми намагаємось знайти ефективний захист від них", — зазначив генерал.
Також Скібіцький розповів, що FPV-дрони довели свою ефективність на полі бою. Генерал пояснив, що це дешева і ефективна зброя. Крім того, і Україна, і Росія працюють над системною підготовкою операторів.
Раніше ми повідомляли, розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів".
Нагадуємо, Російська Федерація перейшла від повітряного постачання дронів з Ірану до морських шляхів. Через Каспійське море Росія намагається отримати вихід на азійські ринки і обходити санкції.