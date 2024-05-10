Сегодня США объявят о новом пакете помощи для Украины на 400 млн долларов, — Politico

Военная помощь. Иллюстративное фото: NBC News

Соединенные Штаты Америки сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине. Сумма пакета составит 400 млн долларов.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Новый пакет помощи от США

Пакет военной помощи от США будет включать передачу оружия, которое уже находится на их складах, новые ракеты для систем Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, противоминные машины, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

В материале говорится, что последний транш поступил после многомесячных споров в Конгрессе США о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов.

По оценкам администрации Байдена, Украина без американской помощи пока может только удерживать свои позиции, но когда получит оружие — сможет отвоевать часть захвативших россияне территорий.

Наступление России на Харьковском направлении

Сегодня ночью Россия начала новое наступление на северо-востоке Харьковской области. Министерство обороны Украины объявило, что оперативно отправляет туда резервные подразделения, чтобы помочь отбить атаку.

Издание напомнило, что в марте президент России Владимир Путин заявлял о намерении создать "санитарную зону", которая поможет защитить Россию от дальних атак. Российские военные коры предполагают, что наступление на Харьков является частью этого обещания главы Кремля.

Напомним, в апреле Украина тайно получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, бьющие на расстояние 300 километров. Это произошло еще до принятия военной помощи на сумму 61 млрд долларов.

Также мы писали, что Минобороны Германии закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.