Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги для України на 400 млн доларів, — Politico arrow

Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги для України на 400 млн доларів, — Politico

10 травня 2024 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги для України на 400 млн доларів, — Politico
Військова допомога. Ілюстративне фото: NBC News
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Сума пакета становитиме 400 млн доларів.

Про це пише Politico з посиланням на американських чиновників у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Новий пакет допомоги від США

Пакет військової допомоги від США включатиме передачу зброї, яка вже є на їх складах, нові ракети для систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

У матеріалі йдеться, що останній транш надійшов після багатомісячних суперечок у Конгресі США щодо надання Україні додаткової військової допомоги на 60 млрд доларів.

За оцінками адміністрації Байдена, Україна без американської допомоги наразі може лише утримувати свої позиції, але коли отримає зброю — зможе відвоювати частину територій, які захопили росіяни.

Наступ Росії на Харківському напрямку

Сьогодні вночі Росія розпочала новий наступ на північному сході Харківської області. Міністерство оборони України оголосило, що оперативно відправляє туди резервні підрозділи, аби допомогти відбити атаку.

Видання пригадало, що у березні президент Росії Володимир Путін заявляв про намір створити "санітарну зону", яка допоможе захистити Росію від дальніх атак. Російські військкори припускають, що наступ на Харків є частиною цієї обіцянки очільника Кремля.

Нагадаємо, у квітня Україна таємно отримала від США далекобійні ракети ATACMS, які б'ють на відстань 300 кілометрів. Це трапилося ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 млрд доларів. 

Також ми писали, що міноборони Німеччини закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку буде передано українській армії.

США
зброя
ЗСУ
військова допомога
військова техніка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина