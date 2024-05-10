Сьогодні США оголосять про новий пакет допомоги для України на 400 млн доларів, — Politico

Військова допомога. Ілюстративне фото: NBC News

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Сума пакета становитиме 400 млн доларів.

Про це пише Politico з посиланням на американських чиновників у п'ятницю, 10 травня.

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Новий пакет допомоги від США

Пакет військової допомоги від США включатиме передачу зброї, яка вже є на їх складах, нові ракети для систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, протимінні машини, протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

У матеріалі йдеться, що останній транш надійшов після багатомісячних суперечок у Конгресі США щодо надання Україні додаткової військової допомоги на 60 млрд доларів.

За оцінками адміністрації Байдена, Україна без американської допомоги наразі може лише утримувати свої позиції, але коли отримає зброю — зможе відвоювати частину територій, які захопили росіяни.

Наступ Росії на Харківському напрямку

Сьогодні вночі Росія розпочала новий наступ на північному сході Харківської області. Міністерство оборони України оголосило, що оперативно відправляє туди резервні підрозділи, аби допомогти відбити атаку.

Видання пригадало, що у березні президент Росії Володимир Путін заявляв про намір створити "санітарну зону", яка допоможе захистити Росію від дальніх атак. Російські військкори припускають, що наступ на Харків є частиною цієї обіцянки очільника Кремля.

Нагадаємо, у квітня Україна таємно отримала від США далекобійні ракети ATACMS, які б'ють на відстань 300 кілометрів. Це трапилося ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 млрд доларів.

Також ми писали, що міноборони Німеччини закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку буде передано українській армії.