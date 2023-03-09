Соловьев будет главным актером: кремль планирует провокацию на украинско-белорусской границе
Российские оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Организация освещения событий поручена пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
-
Захарова устроила истерику из-за переговоров Сербии и Косово и вспомнила об Украине
-
Экономия на всем кроме еды и коммунальных – как сейчас живут одесситы узнавали Новости.LIVE
-
Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине и помогает ли рф редкая техника
-
В Киеве впервые в истории открыли музыкальную кафедру ЮНЕСКО, — Минкульт
-
Турция остановила транзит санкционных товаров в россию, — росСМИ
-
Возле домов на Львовщине, в которые прилетела ракета, стратегических объектов нет, – ОВА
-
Одесситка осуждена за продажу несуществующего военного снаряжения
-
Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал
-
Украина получит МиГ-29, но нуждается в более современных самолетах для защиты своего неба
-
США получили ордер на арест российского самолета "Роснефти", — СМИ
Провокация россиян на украинско-белорусской границе
Известно, что для подробного освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места пропагандистских СМИ в россии.
"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", — говорится в сообщении.
В украинской разведке подчеркнули, что цель этой провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне россии.
Напомним, в Беларусь все прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом ВС россии. 7 марта на железнодорожных станциях Осиповичи-1 и Полонка заметили два эшелона.