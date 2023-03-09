Соловьев будет главным актером: кремль планирует провокацию на украинско-белорусской границе

Цель этой провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан

Российские оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Организация освещения событий поручена пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Провокация россиян на украинско-белорусской границе

Известно, что для подробного освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места пропагандистских СМИ в россии.

"Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", — говорится в сообщении.

В украинской разведке подчеркнули, что цель этой провокации — создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне россии.

Напомним, в Беларусь все прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом ВС россии. 7 марта на железнодорожных станциях Осиповичи-1 и Полонка заметили два эшелона.