Соловйов буде головним актором: кремль планує провокацію на українсько-білоруському кордоні

Мета цієї провокації — створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян

Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Провокація росіян на українсько-білоруському кордоні

Відомо, що для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація телерадіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ у рф.

"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", — йдеться у повідомленні.

В українській розвідці наголосили, що мета цієї провокації — створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці рф.

Нагадаємо, до Білорусі все прибувають нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС росії. 7 березня, на залізничних станціях Осиповичі-1 та Полонка помітили два ешелони.