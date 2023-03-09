Соловйов буде головним актором: кремль планує провокацію на українсько-білоруському кордоні
Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
-
В Антарктиді українські вчені почали досліджувати китів за допомогою дронів: унікальні фото
-
У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України
-
Експерт пояснив, чим нова ракетна атака відрізнялась від попередніх
-
Жителів Білої церкви попередили про вибухи
-
Захарова влаштувала істерику через переговори Сербії і Косово та згадала про Україну
-
Економія на всьому окрім їжі та комунальних – як зараз живуть одесити дізнавалися Новини.LIVE
-
Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка
-
У Києві вперше в історії відкрили музичну кафедру ЮНЕСКО, — Мінкульт
-
Туреччина зупинила транзит санкційних товарів до росії, — росЗМІ
-
Біля будинків на Львівщині, у які прилетіла ракета, стратегічних об’єктів немає, – ОВА
Провокація росіян на українсько-білоруському кордоні
Відомо, що для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація телерадіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ у рф.
"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", — йдеться у повідомленні.
В українській розвідці наголосили, що мета цієї провокації — створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці рф.
Нагадаємо, до Білорусі все прибувають нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС росії. 7 березня, на залізничних станціях Осиповичі-1 та Полонка помітили два ешелони.