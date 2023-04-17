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Соловьев призвал украинских военных сдаваться или "разобраться с властью в Киеве"

17 апреля 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Соловьев призвал украинских военных сдаваться или "разобраться с властью в Киеве"
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к украинским военным. Он призвал бойцов сдаваться в плен РФ или "бросить все и идти в Киев".

Видео с его призывом транслировали на росТВ.

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"Украинский солдат, я обращаюсь к тебе, я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса. Восемь лет ты убивал и насиловал жителей гордого и свободного Донбасса. Зачем ты здесь?", — сказал Соловьев.

Он говорит, что в Киеве якобы разворовывают средства, предоставленные западными партнерами. По словам пропагандиста, в столице Украины забыли имена украинских военных. Соловьев отмечает, что Владимир Зеленский наслаждается финансами и славой. Он также вспомнил события с УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

"Кто ты? Ты украинец, ты православный или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг. Зачем ты здесь? Твоя смерть нужна Зеленскому. Твоя жизнь — твоим семьям. Сдавайся в плен! Или бросай все и иди в Киев. Разберись со сволочами, которые предали твою Родину", — добавил пропагандист.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз набросился на террориста Гиркина. Все из-за очередной критики не кого-то другого, а самого Владимира Путина. Гиркина Соловьев сравнил со "куском дерьма, не российским офицером".

Также мы писали, что Владимир Соловьев заявил, что посетил оккупированные территории в Украине, где были обстреляны украинские защитники. Он посетил расположение морской пехоты 155-й бригады под Угледаром, где встретился с военными.

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