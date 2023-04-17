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Соловйов закликав українських військових здаватися або "розібратися із владою в Києві"

17 квітня 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Соловйов закликав українських військових здаватися або "розібратися із владою в Києві"
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до українських військових. Він закликав бійців здаватися в полон РФ або "кинути все і йти на Київ".

Відео з його закликом транслювали на росТБ.

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Деталі

"Український солдате, я звертаюся до тебе, я Володимир Соловйов. Скажи мені, що ти забув на землі Донбасу. Вісім років ти вбивав і ґвалтував жителів гордого і вільного Донбасу. Навіщо ти тут?", — сказав Соловйов. 

Він каже, що у Києві нібито розкрадовують кошти, які надали західні партнери. За словами пропагандиста, у столиці України забули імена українських військових. Соловйов наголошує, що Володимир Зеленський насолоджується фінансами та славою. Він також згадав події з УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі. 

"Хто ти? Ти українець, ти православний або ти німець, який зрадив пам'ять своїх дідів, їхній великий подвиг. Навіщо ти тут? Твоя смерть потрібна Зеленському. Твоє життя — твоїм сім'ям. Здавайся в полон! Або кидай усе і йди в Київ. Розберися зі сволотами, які зрадили твою Батьківщину", — додав пропагандист.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов вкотре накинувся на терориста Гіркіна. Все через чергову критику не когось іншого, а самого Володимира Путіна. Гіркіна Соловйов порівняв зі "шматком лайна, не російським офіцером".

Також ми писали, що Володимир Соловйов заявив, що відвідав окуповані території в Україні, де було обстріляно українських захисників. Він відвідав розташування морської піхоти 155-ї бригади під Вугледаром, де зустрівся з військовими.

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