Спецназовцы СБУ показали эффектное видео уничтожение вражеского БТР дроном-камикадзе
Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского бронетранспортера и боевую машину пехоты врага. Поразили вражескую технику спецназовцы с помощью дрона-камикадзе.
Соответствующее видео обнародовал пресс-центр СБУ.
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Как рассказали в СБУ, воины из группы "Белые Волки" отработали по оккупантам FPV-дроном. А еще одну российскую БМП спецназовцы ЦСО "А" из другого подразделения уничтожили дроном-камикадзе у вражеских позиций.
"Спецназначенцы СБУ отправили в ад экипаж БТР и пехоту на броне прямо "на марше", — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, за сутки украинские военные уничтожили еще примерно 610 российских оккупантов. К тому же, захватчики остались без шести боевых бронированных машин и нескольких артиллерийских систем.
Также мы писали, что украинские танкисты сошлись в поединке с группой противотанкистов оккупационных войск россии. ВСУ нанесли сокрушительные потери агрессорам.