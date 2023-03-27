Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе arrow

Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе

27 березня 2023 18:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В СБУ показали, як знищили ворожий БТР
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж російського бронетранспортера та бойову машину піхоти ворога. Уразили ворожу техніку спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе. 

Відповідне відео оприлюднив пресцентр СБУ

Читайте також:

Подробиці

Як розповіли в СБУ, воїни з групи "Білі Вовки" відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП спецпризначенці ЦСО "А" з іншого підрозділу знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій.

"Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо "на марші", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, протягом доби українські військові знищили ще приблизно 610 російських окупантів. До того ж загарбники залишились без шести бойових броньованих машин та кількох артилерійських систем.

Також ми писали, що українські танкісти зійшлися у двобої з групою протитанкістів окупаційних військ росії. ЗСУ завдали нищівних втрат агресорам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:56 У Болгарії почала працювати посол України Олеся Ілащук попри відсутність досвіду такої роботи

19:53 Як змінить держбюджет розблокування морських портів в Україні: дослідження ФРУ

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

19:50 Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 Скільки відсотків маріупольців страждають на ПТСР через напад росії: дані дослідження

19:23 У москві затопило 12 будинків: мешканці стали заручниками свого ж житла

19:20 Алла Мазур розповіла про втрату близької людини та написала зворушливий пост

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

19:10 У Львові оцифрували знищений росіянами драмтеатр в Маріуполі

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Новина з відео

18:45 Коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році, щоб зібрати щедрий урожай

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:25 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі та вручив військовим нагороди

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Актуальне по темі

None 27 Березень 19:57

У Болгарії почала працювати посол України Олеся Ілащук попри відсутність досвіду такої роботи

None 27 Березень 19:34

Як змінить держбюджет розблокування морських портів в Україні: дослідження ФРУ

None 27 Березень 19:53

Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

None 27 Березень 19:50

Від легкого салату до детокс-супу: три дивовижні рецепти зі шпинату

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB