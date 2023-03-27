Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе

В СБУ показали, як знищили ворожий БТР

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж російського бронетранспортера та бойову машину піхоти ворога. Уразили ворожу техніку спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе.

Відповідне відео оприлюднив пресцентр СБУ.

Подробиці

Як розповіли в СБУ, воїни з групи "Білі Вовки" відпрацювали по окупантах FPV-дроном. А ще одну російську БМП спецпризначенці ЦСО "А" з іншого підрозділу знищили дроном-камікадзе біля ворожих позицій.

"Спецпризначенці СБУ відправили до пекла екіпаж БТР та піхоту на броні прямо "на марші", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, протягом доби українські військові знищили ще приблизно 610 російських окупантів. До того ж загарбники залишились без шести бойових броньованих машин та кількох артилерійських систем.

Також ми писали, що українські танкісти зійшлися у двобої з групою протитанкістів окупаційних військ росії. ЗСУ завдали нищівних втрат агресорам.