У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів
Українські танкісти зійшлися у двобої з групою протитанкістів окупаційних військ росії. ЗСУ завдали нищівних втрат агресорам.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
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"Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх — без варіантів. Україна переможе!" — запевняють військові.
Внаслідок двобою російські протитанкісти зазнали значних втрат.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники показали, як стримують "вагнерівців" у Бахмуті.
Також ССО України показали, як влучними пострілами знищували окупантів на Бахмутському напрямку. Тоді військові знищили чотирьох російських окупантів та ще трьох поранили.
Окрім того, під Мар'їнкою один український військовослужбовець 79 десантно-штурмової бригади знищив п'ять танків і три БМП ворога. Для цього він використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.
Фото: ЗСУ