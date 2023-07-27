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Спецназовцы СБУ показали, как превратили российский "Солнцепек" в металлолом: видео

27 июля 2023 13:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Спецназовцы СБУ показали, как превратили российский "Солнцепек" в металлолом: видео
ВСУ уничтожают российский "Солнцепек". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спецназначители СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.

Соответствующее видео опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Украинский FPV-дрон превратил российский Солнцепек в кучу металлолома. Это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником Пегас, который приобрели в пределах Армии дронов за средства компании Everstake", — говорится в сообщении.

Что известно о "Солнцепеке"

Как известно, "Солнцепек" — тяжелая огнеметная система калибра 220-мм. Она смонтирована на шасси танка Т-72. Установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды с длиной 3700 мм и весом 217 кг.

Эти реактивные снаряды состоят из головной части термобарического или зажигательного действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя. Заявлено, что эффективная дальность действия ТОС-1А составляет около 6000 метров.

"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники кафиров будет больше. Армия дронов продолжает расти", — подчеркнул Федоров.

Напомним, недавно бойцы батальона "Волки да Винчи" показали, как эффектно уничтожают оккупантов из захваченного еще в прошлом году "Солнцека". Украинские защитники ликвидируют врагов из их оружия.

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