Спецпризначенці СБУ показали, як перетворили російський "Солнцепек" на брухт: відео

ЗСУ знищують російський "Солнцепек". Фото: скріншот з відео

Спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрона перетворили російський "Солнцепек" на купу брухту. Армія дронів зростає та знищує техніку ворога.

Відповідне відео опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Український FPV-дрон перетворив російський Солнцепьок на купу брухту. Це — результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Солнцепек"

Як відомо, "Солнцепек" — важка вогнеметна система калібру 220-мм. Вона змонтована на шасі танка Т-72. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг.

Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна. Заявлено, що ефективна дальність дії ТОС-1А становить приблизно 6000 метрів.

"Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше. Армія дронів продовжує зростати", — підкреслив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали, як ефектно нищать окупантів із захопленого ще минулого року "Солнцеку". Українські захисники ліквідовують ворогів з їхньої ж зброї.