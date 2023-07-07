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Спецназовцы СБУ уничтожили новую партию оккупантов и их технику: видео

7 июля 2023 19:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Спецназовцы СБУ уничтожили новую партию оккупантов и их технику: видео
Момент уничтожения русской техники и оккупантов. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спецназовцы СБУ уничтожили новую партию военной вражеской техники. В результате точного удара было ликвидировано 72 оккупанта.

Как уничтожали войска технику и оккупантов — обнародовали видео в СБУ.

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"На этот раз список вражеских потерь пополнили: 2 танка, 2 САУ "Акация", 3 пушки "Гиацинт-Б", 2 броневика, станция РЭБ "Поле-21" и камера видеонаблюдения, 25 авто, 3 огневые позиции, 13 вражеских укреплений и один склад с боеприпасами, а 72 оккупанта резко "выбыли из чата", — говорят в СБУ.

 

Кроме этого, совместно с артиллеристами Вооруженных Сил Украины удалось дополнительно поразить 2 российских "Града", 2 единицы специальной техники, 6 складов, а также 55 захватчиков.

Напомним, что в Минобороны показали, что осталось от вражеского танка, подстреленного бригадой "Магура".

Добавим, что снайпер Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1800 метров.

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