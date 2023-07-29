Спецназовцы СБУ уничтожили российский "Солнцепек" и еще кучу техники: эффектное видео

Взрывы русской техники. Фото: скриншот с видео

Всего за неделю спецназовцы СБУ уничтожили кучу российской техники, в том числе и ТОС "Солнцепек". Кроме того, бойцам удалось ликвидировать 255 оккупантов.

Об этом сообщила прес-служба СБУ.

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"Только через неделю наши воины Центра спецопераций "А" СБУ набили дронами-камикадзе достаточно враждебных целей, чтобы от этой статистики "пригорело" и у российского командования", — говорится в сообщении.

Как известно, бойцы уничтожили:

ТОС "Солнцепек",

13 танков разных модификаций,

8 артиллерийских систем и 2 РСЗО,

2 системы ПВО и 3 РЭБ,

11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники,

1 комплекс видеонаблюдения,

28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиций.

Кроме того, спецназовцы СБУ вместе с артиллеристами ликвидировали 255 оккупантов и еще около 30 единиц техники и других целей.

Напомним, недавно спецназначители СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.

А бойцы батальона "Волки да Винчи" показали, как эффектно уничтожают оккупантов из захваченного еще в прошлом году "Солнцепека". Украинские защитники ликвидируют врагов из их оружия.