Спецназовцы СБУ уничтожили российский "Солнцепек" и еще кучу техники: эффектное видео
Всего за неделю спецназовцы СБУ уничтожили кучу российской техники, в том числе и ТОС "Солнцепек". Кроме того, бойцам удалось ликвидировать 255 оккупантов.
Об этом сообщила прес-служба СБУ.
Как спецназовцы СБУ уничтожают вражескую технику
"Только через неделю наши воины Центра спецопераций "А" СБУ набили дронами-камикадзе достаточно враждебных целей, чтобы от этой статистики "пригорело" и у российского командования", — говорится в сообщении.
Как известно, бойцы уничтожили:
- ТОС "Солнцепек",
- 13 танков разных модификаций,
- 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО,
- 2 системы ПВО и 3 РЭБ,
- 11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники,
- 1 комплекс видеонаблюдения,
- 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиций.
Кроме того, спецназовцы СБУ вместе с артиллеристами ликвидировали 255 оккупантов и еще около 30 единиц техники и других целей.
Напомним, недавно спецназначители СБУ с помощью FPV-дрона превратили российский "Солнцепек" в кучу металлолома. Армия дронов растет и уничтожает технику противника.
А бойцы батальона "Волки да Винчи" показали, как эффектно уничтожают оккупантов из захваченного еще в прошлом году "Солнцепека". Украинские защитники ликвидируют врагов из их оружия.