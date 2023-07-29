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Спецпризначенці СБУ знищили російський "Солнцепек" та ще купу техніки: ефектне відео

29 липня 2023 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Спецпризначенці СБУ знищили російський "Солнцепек" та ще купу техніки: ефектне відео
Вибухи російської техніки. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Всього за тиждень спецпризначенці СБУ знищили купу російської техніки, в тому числі й ТОС "Солнцепек". Окрім того, бійцям вдалося ліквідувати 255 окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ

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Як спецпризначенці СБУ нищать ворожу техніку

"Лише за тиждень наші воїни Центру спецоперацій "А" СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики "пригоріло" і в російського командування", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, бійці знищили:

  • ТОС "Солнцепек",
  • 13 танків різних модифікацій,
  • 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ,
  • 2 системи ППО та 3 РЕБ,
  • 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки,
  • 1 комплекс відеоспостереження,
  • 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.

Окрім того, спецпризначенці СБУ разом з артилеристами ліквідували 255 окупантів і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрона перетворили російський "Солнцепек" на купу брухту. Армія дронів зростає та знищує техніку ворога.

А бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали, як ефектно нищать окупантів із захопленого ще минулого року "Солнцепеку". Українські захисники ліквідовують ворогів з їхньої ж зброї. 

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