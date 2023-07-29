Спецпризначенці СБУ знищили російський "Солнцепек" та ще купу техніки: ефектне відео
Всього за тиждень спецпризначенці СБУ знищили купу російської техніки, в тому числі й ТОС "Солнцепек". Окрім того, бійцям вдалося ліквідувати 255 окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Як спецпризначенці СБУ нищать ворожу техніку
"Лише за тиждень наші воїни Центру спецоперацій "А" СБУ набили дронами-камікадзе достатньо ворожих цілей, щоб від цієї статистики "пригоріло" і в російського командування", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, бійці знищили:
- ТОС "Солнцепек",
- 13 танків різних модифікацій,
- 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ,
- 2 системи ППО та 3 РЕБ,
- 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки,
- 1 комплекс відеоспостереження,
- 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.
Окрім того, спецпризначенці СБУ разом з артилеристами ліквідували 255 окупантів і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.
Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрона перетворили російський "Солнцепек" на купу брухту. Армія дронів зростає та знищує техніку ворога.
А бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали, як ефектно нищать окупантів із захопленого ще минулого року "Солнцепеку". Українські захисники ліквідовують ворогів з їхньої ж зброї.